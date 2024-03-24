Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Одна из пассажирок заявила, что воздушное судно заминировано. Но оказалось, что она «пошутила».

В самолете в аэропорту Шереметьево не нашли взрывного устройства. Сотрудники служб безопасности проводили тщательную проверку после слов одной из пассажирок рейса Москва — Ереван. Женщина поднялась на борт и заявила, что провозит в рюкзаке «бомбу».

«По факту тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа запрещенного к провозу вещества не обнаружено», — написали представители аэропорта в официальном Telegram-канале.

Кроме того, сотрудники Шереметьево выразили свое осуждение подобного поведения пассажирки, заявив, что это — непозволительная акция в день общенационального траура. Из-за инцидента рейс авиакомпании «Аэрофлот» задержали более, чем на час.

В аэропорту также добавили, что женщина будет привлечена к максимальным мерам ответственности в рамках законодательства страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пассажирка самолета в Шереметьево сообщила о «бомбе» в своем рюкзаке.