Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Есть сообщения, что распространителями недостоверной информации могут выступать известные блогеры.

МВД России предупредило о фейках в Сети на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, одним из таких является видео, где якобы рассказывают о «недолжном реагировании» полицейских на чрезвычайное положение при теракте. По факту же сотрудники полиции прибыли на место через пять минут после заявления о стрельбе.

«В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудниками подмосковного Главка МВД России были выявлены публикации о недолжном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в „Крокус Сити Холле“, а также видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы. Указанная информация не соответствует действительности», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Запечатленный на видео человек не имеет отношения к органам внутренних дел. Информация об отклоняющемся от своих обязанностей человеке в камуфляжной форме с собакой была не проверена СМИ и оказалась ложной.

В МВД России призывают не доверять слухам, а всю информацию получать только из официальных, проверенных источников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спецслужбы России и Таджикистана активизируют работу по борьбе с терроризмом.