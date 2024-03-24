У «Крокус Сити Холла» стартовала акция памяти «Летят журавли»

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Мероприятие приурочили ко дню общенационального траура.

На стене здания, где находится разрушенный после теракта концертный зал «Крокус Сити Холл», появилась проекция «Летят журавли». Так в Москве почтили память тех, кто погиб при вторжении боевиков 22 марта 2024 года.

Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни «Журавли» — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда, бессмертие, которое обретают ушедшие из этого мира люди.

Чтобы почтить память погибших, принять участие в акции может каждый желающий. Для этого можно сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошло вечером 22 марта. Это стало крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году. В результате трагедии погибли 137 человек. Среди них — трое детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Группа «Пикник» сообщила о гибели помощницы коллектива.