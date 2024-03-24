Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Весь полет российского воздушного судна проходил в строгом соответствии с международными правилами.

Истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы России бомбардировщиками США. Российское воздушное судно подняли в небо, как только была зафиксирована цель. Об этом сообщили в Минобороны России.

В заявлении отмечалось, что к российской госгранице направлялись американские бомбардировщики — два B-1B. После того, как российский МиГ-31 направился к цели, самолеты ВВС США резко изменили свой курс.

«Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы РФ не допущено», — подчеркнули в Минобороны.

Весь полет российского воздушного судна проходил в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США провалили испытания по установке лазерного оружия на боевые самолеты. Американские военные отказались от идеи применения подобного рода вооружения.