РФ и Сербия будут противодействовать искажению истории югославского кризиса

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Какую новую историю изобретает Запад после бомбежки мирного населения?

Москва и ее союзники в Белграде будут продолжать сопротивляться попыткам искажения истории событий югославского кризиса. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел РФ, выпущенном 24 марта в связи с 25-летием начала агрессии НАТО против Югославии.

«Россия вместе с партнерами в Белграде будет и впредь противодействовать попыткам исказить историю югославского кризиса, сместить акценты на демонизацию сербов и оправдание агрессии 1999 года», — сказано в заявлении МИД РФ.

Также президент России Владимир Путин назвал «огромной трагедией» события, произошедшие в Югославии 25 лет назад, комментируя их для документального фильма. Глава государства добавил, что подобные военные действия Запада просто не допустимы.

«ООН [Запад] прямо начал военные действия, войну, по сути дела, в самом центре Европы», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад замалчивает масштаб ущерба от бомбардировок НАТО Югославии.