WP: без помощи от США Украине не удастся остановить продвижение ВС РФ к Киеву

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Об этом сообщил бывший спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен.

Без помощи США Украина не сможет остановить продвижение российских военных в сторону Киева. Об этом заявил бывший спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен на страницах газеты The Washington Post.

Если Вашингтон не поможет вооруженным силам Украины (ВСУ), то Украину может постичь участь других стран, которые США «пытались спасать», например, Афганистана. Из-за того, что у украинской стороны могут закончится средства ПВО и боевые самолеты, они не смогут помешать российским силам продвинуться на запад Украины.

«Если контролируемая республиканцами Палата представителей в ближайшее время не примет решение о военной помощи, у украинцев начнут заканчиваться ключевые системы вооружений, а Россия в этом году начнет добиваться серьезных успехов на местах», — пишет Марк Тиссен.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские саперы обезвредили заминированную украинскими военными ЛЭП.