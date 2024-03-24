Фото: 5-tv.ru

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Женщина утверждает, что лайнер заминирован.

Пассажирка самолета в Шереметьево сообщила о «бомбе» в своем рюкзаке. Женщина утверждает, что лайнер заминирован, передает источник 5-tv.ru.

В настоящее время на месте уже работают сотрудники экстренных служб. Известно, что пассажирка находится на борту самолета, принадлежащего компании «Аэрофлот».

Детали произошедшего уточняются. Самолет должен был вылетать из Москвы в Ереван. Вылет задерживается уже минимум на час.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне появилась информация о возможном минировании авто, находящихся рядом со зданием концертного зала «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт. В результате трагедии погибли 133 человека, включая троих детей. После того, как правоохранители исследовали местность, было установлено, что никаких бомб нигде расположено не было.