Повсеместная скорбь: в Музее Победы зажгли свечи в память о жертвах теракта в «Крокусе»
В Музее Победы зажгли свечи в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Всего при нападении боевиков погибли 133 человека, включая трех детей.
В Москве в Музее Победы зажгли свечи в знак скорби о погибших при страшном теракте в «Крокус Сити Холле». В здании собралось большое количество людей от мала до велика. В память об утраченных жизнях неравнодушные люди зажгли десятки свечей.
В главном здании на Поклонной горе прозвучала приглушенная музыка великих композиторов, в том числе Адажио Альбинони и «Реквием» Моцарта».
«24 марта, в день общенационального траура в России, в Музее Победы в знак скорби по всем погибшим в „Крокус Сити Холле“ на десятках плазменных экранов зажгутся свечи. Кроме того, в течение всего дня в главном здании музея на Поклонной горе будет звучать приглушенная печальная музыка, в том числе Адажио Альбинони и „Реквием“ Моцарта», — сообщили ТАСС в пресс-службе музея.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что один из террористов мог быть в «Крокусе» накануне трагедии.