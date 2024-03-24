Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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В районах населенных пунктов Потихоново и Землянки в Харьковской области российские бойцы уничтожили около 40 боевиков.

Российские военные продолжают исправно выполнять свой профессиональный долг, выявляя и зачищая разведывательные группировки на белгородском направлении. Соответствующие мероприятия, направленные на выявление и уничтожение украинских ДРГ в приграничных районах Украины приносят результат: только за последнее время доблестные российские солдаты стерли с лица земли 40 боевиков.

«В результате огневого поражения живой силы и техники Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих», — гласит официальное сообщение Минобороны РФ.

Помимо живой силы подчиненные Зеленского потеряли на указанном направлении чешскую боевую машину «Vampire» и реактивную систему залпового огня «Mars», полученную от Германии.

Соответствующих успехов российские военные добились и на купянском, донецком, авдеевском направлениях. Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике сразу трех бригад ВСУ и успешно отразили три контратаки. Солдаты «Южной» группировки укрепили рубежи, а заодно нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Курдюмовка.

Ранее 5-tv.ru писал, как военные ВС России отражают массированную атаку ВСУ в Севастополе.