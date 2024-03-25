Это не просто бизнес: как индустрия моды подчистую разрушает жизни красавиц

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dana Kesnerova; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Так ли индустрия моделинга привлекательна на самом деле и что она в себе таит?

Несмотря на то, что мир модельного бизнеса жесток и безжалостен, миллионы девчонок мечтают стать моделями, а гламурные журналы делают эту мечту еще привлекательней. С экранов девочкам всех возрастов транслируют, что, чтобы стать успешной, нужно родиться красивой и практически с пеленок навязывают стандарты красоты.

Глянцевые журналы декламируют, что, став востребованной моделью или получив определенный титул, девушка тут же становится успешнее, и вместе со славой получает поклонение, сталкивается с толпами дежурящих у дверей квартиры поклонников и наживает несметное богатство. Изнанка красивого бизнеса холодным душем окатывает тех, кто мечтал о красивой картинке: модели жертвуют здоровьем, личной жизнью и временем, чтобы соответствовать стандартам, которые из года в год все сильнее меняются.

Что на самом деле скрывается за красивой глянцевой картинкой и почему модельный бизнес со всей его жестокостью все еще привлекает девушек — в материале 5-tv.ru.

В погоне за идеалами

Неземная, а порой и сводящая с ума красота моделей — всегда следствие нелегкого, круглосуточного, изматывающего труда над собой. Посещение салонов красоты перемежается с постоянными диетами, кастингами, тренировками в спортзале и десятками других задач.

Чтобы всегда быть в форме, девушки ведут круглосуточную работу над тем, чтобы сохранить и преумножить результат, но даже в этой ежесуточной гонке успеть суждено далеко не всем. Организаторы конкурсов красоты, фотографы, редакторы модных журналов выбирают лучших из лучших, а те, кто так и остался незамеченным, с двойным усердием включаются в «гонку за идеал».

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru бывшая модель Валерия Корабельская пролила свет на некоторые аспекты профессии от первого лица. По ее словам, первые трудности настигают девчонок уже на кастингах и во время отбора манекенщиц для выездов за границу. Организаторы поездки ведут крайне строгий «отсев», при котором каждый лишний сантиметр может стать критичным и отсрочить карьерный взлет на неопределенный срок.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Francisco Guerra; 5-tv.ru

За поддержанием нужных параметров и веса у модели в России следят модельные агентства. Они же чаще всего выступают посредником в переговорах между зарубежными клиентами и самой моделью.

«Перед каждым контрактом любой девочке измеряют параметры. Если она не соответствует заданным критериям на контрольных замерах, то ее могут оставить до того момента, пока она не похудеет. По приезду в другую страну проводят обязательные замеры: измеряют рост и все параметры. Это необходимо, потому что бывают ситуации, когда рост модели увеличивают специально, чтобы ее взяли за границу», — рассказала Валерия.

В случае если уже по прибытии на конкурс красоты организаторы мероприятия узнают, что манекенщица не соответствует параметрам, на девушку могут наложить крупный штраф, объясняет Валерия. На похудение отводится около двух недель: если к этому времени вес не удается сбросить, то модель платит неустойку — по 100 долларов за каждый лишний сантиметр.

При прочих равных, объясняет Корабельская, за последнее время стандарты красоты девушек претерпели большие изменения. Если еще недавно эталоном красоты считалась модель с «пресловутыми» 90-60-90, то сейчас «порог входа» в профессию изменили.

«Стандартная фигура девушки, которая мечтает о карьере модели, должна быть 90-60-90, но так было раньше. Сейчас эти критерии сильно поменялись. Бедра девушки должны быть около 86 сантиметров», — проясняет Валерия, отмечая, что нередко эти цифры на весах влекут за собой проблемы со здоровьем.

Кроме соответствия параметрам фотографам и организаторам модных показов крайне важно, чтобы девушка визуально удовлетворяла запрос по типажу. В последнее время, объясняет Валерия, в женский моделинг плотно вошел запрос на определенную схожесть с мужчинами, что тоже усложняет отбор и провоцирует новый стресс даже у опытных девушек.

«В моде давно прослеживается тенденция на мужские черты у девушек. Меня на показах часто просили двигаться не как девушка, а в определенной степени перенять мужскую походку. При этом очень важно, чтобы у девушек не было груди, и она не имела слишком женственных черт», — рассказывает Корабельская.

Чтобы пробиться в проект, модели и манекенщицы на постоянной основе посещают кастинги, однако, положительный ответ еще необходимо «заслужить». Миловидная внешность и эталонные формы в редких случаях дают гарантию работы и перспективного сотрудничества.

«Кастинги — это болезненный опыт для любой девушки, тем более, если она только начинает свой путь в карьере. После отказала девочка может начать искать изъяны в себе. Но необходимо помнить, что на кастинге оценивают не красоту, а типаж. Если он подходит, то девушке предлагают работу», — подчеркнула Валерия.

Чаще всего девушки, которые связаны с модельным миром, имеют много комплексов, акцентирует внимание бывшая модель. Гонка за первенство на кастингах порой подталкивает красавиц подстраиваться под стандарты красоты и чужое мнение, а сохранить собственную идентичность и трезвый взгляд на красоту способны отнюдь не все.

«Работа модели зависит от внешности. В это много сил вкладывается. В каком-то смысле, можно допустить, что неуверенность в себе и желание подстроиться полезно для моделей — это позволяет не задерживаться в одном образе. Если у тебя здоровая самооценка и ты не хочешь губить свое здоровье ради параметров, работать, бывает, сложно, потому что у организаторов есть конкретные требования, которым модели обязаны соответствовать», — подчеркнула она.

Казалось бы, девушка получает предложение, заключает контракт на сотрудничество — цель достигнута, время открывать шампанское? Однако на этом трудности в карьере не заканчиваются, объясняет Валерия. Модели, которые себя хорошо зарекомендовали не получают выходных. Они могут работать каждый день и спать всего по четыре — пять часов в сутки, и так — на протяжении длительного времени.

«Такое бывает во время Fashion Week. Тогда мы спали по три-четыре часа, потому что в пять утра начинаются репетиции, и ты бежишь туда, а само шоу начинается уже в шесть, и ты должен быть во всеоружии. В это время можно спать хоть на полу, хоть на сиденьях. Организаторов этот вопрос особо не волнует», — объяснила она.

А вот запретов на замужество до окончания контракта и ограничений на свободное перемещение во время конкурсов красоты не существует, это мифы, подчеркивает Валерия Корабельская. По словам красавицы, стандартный контракт длится не более трех месяцев, а это значит, что ничего не мешает им строить личную жизнь.

Существует расхожее мнение, активно подкрепляемое фильмами и книгами, что в моделинге «правит бал» жесткая конкуренция, однако, Валерия поспешила уверить: такое встречается крайне редко. Девушки-модели часто живут под одной крышей, поэтому ссор в таких условиях не избежать, но откровенных предательств в сфере не бывает.

В случае же, если конфликт набирает обороты, первым в ситуацию вмешивается директор агентства. Именно за ним остается последнее слово в любом споре: девушку, создающую конфликты, медиаменеджер волен отстранить от работы без право на возвращение.

Еще одна животрепещущая тема в моделинге — буллинг и «компромиссы с совестью». Сама Кейт Мосс в откровенном интервью с европейской прессой освещала эпизод из ее карьеры, в котором рассказала, что однажды ей пришлось переступить через себя, чтобы получить стильные фото в портфолио.

В России такое встречается нечасто, отмечает Валерия. Но если такая ситуация все же всплывает, соответствующее руководство к действию проговаривается в дирекции модельного агентства с каждой девушкой индивидуально.

«Как правило, то, на что согласна или не согласна модель, прописано в ее контракте. Например, если она не хочет раздеваться для съемки, то это просто нужно указать при подписании контракта. В случаях, когда девушку заставляют что-то делать против ее желания, она должна позвонить директору своего материнского агентства. Дальше с проблемой разбираются в высших кругах. Профессиональные агентства следят за тем, чтобы работодатели не нарушали условия контракта и отправляют своих моделей только в проверенные места», — акцентировала внимание она.

Быть красивой по меркам конкурсов красоты не так уж и просто, из раза в раз не устают напоминать модели. За внешним лоском всегда скрывается огромная жертва. Причем личное время — не самая большая из них. Ситуация усугубляется, когда дело касается здоровья. Именно поэтому не каждая девушка решается положить на алтарь все, что у нее есть. Неокрепшая психика юных красавиц просто не выдерживает такого давления и той ответственности, которые на них возлагают.

Но если уж девушки решаются идти ва-банк, главной целью для них становится выгодный контракт или победа в конкурсе красоты. Как признаются многие из них, заветный титул становится их детской мечтой, трепетно лелеямой и регулярно подпитываемой.

Каждая участница конкурсов красоты когда-нибудь хотя бы раз представляла себя на пьедестале с короной на голове, а некоторые мечтают быть примером подражания, заниматься благотворительностью, получить заветный контракт на мировых подиумах или даже на больших экранах. Причин, почему девушки так желают победить, очень много, однако реальность, с которой сталкиваются многие лицом к лицу, может быть совсем другой.

Как правило, за красивой картинкой скрывается много не очень приятных нюансов. Это и огромное количество часов работы над собой, граничащее с истязательством над собственным телом, и ссоры между конкурсантками, психологическое давление, а также сама возможность участвовать в конкурсах, которая в отдельных случаях может предоставляться нечестным способом.

Многие девушки могут по неопытности попасть в огромные неприятности из-за того, что не могут самостоятельно распределять нагрузки и не имеют нужной эмоциональной выдержки.

Так, победительница конкурса «Мисс Европа» 2024 Роза Гадиева в личной беседе с 5-tv.ru рассказала, что условия для участия в конкурсах красоты бывают действительно очень строгими. Главным и самым важным требованием всегда выступает превосходная физическая форма.

Так, однажды, чтобы привести себя в идеальную форму, Гадиева должна была похудеть на целых десять килограммов в сжатые сроки. Ежедневно будущая «Мисс» должна была проводить в спортзале, а после занятий спортом посещала бассейн, чтобы закрепить результат.

Питание тоже должно было подвергнуться изменениям. Девушка должна была сесть на жесткую диету, отказавшись полностью от сахара и мучного.

Для подготовки к конкурсу «Мисс Европа» Гадиева взяла под контроль гормоны и эмоциональное состояние, чтобы предварительные этапы не обернулись для девушки плачевными последствиями.

Психологическое давление, продолжает она, может быть настолько сильным на таких конкурсах, что никакая подготовка не будет гарантировать, что у вас не случится нервный срыв. Девушка призналась, что иногда были непростые и даже провокационные ситуации, которые необходимо было выдержать и сохранить человеческое отношение ко всем конкурсанткам.

«Мисс Европа в первую очередь — это леди, она далека от скандалов. Даже сейчас мы видим, что происходит в СМИ, и это очень расстраивает. Но я рада и горжусь тем, что Татарстан, а также вся Россия всегда поддерживают меня», — говорит Роза.

«В ловушке своих мечтаний»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dana Kesnerova; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

Модели и манекенщицы, по статистике, входят в семерку самых сложных пациентов для психотерапевтов и психиатров. Индустрия с ее высокими запросами и постоянной гонкой за красотой настолько изматывает и ломает девушек, что в надежде реализоваться и стать «второй Ириной Шейк», девушки теряют свою идентичность, а во снах спят и видят, как найти отклик у модных спонсоров, дизайнеров и организаторов.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru психолог Александра Миллер объяснила, в чем кроется истинная причина того, почему девушки все еще стремятся в эту профессию сотнями, даже будучи знакомыми с «подводными камнями».

По словам профильного специалиста, желание быть успешной и востребованной — лишь вершина айсберга. Моделинг открывает девушкам путь к успеху, ради которого не всегда обязательны диплом и высшее образование. Порой одной только внешности бывает достаточно, чтобы «выстрелить». В моделинге будущие звезды подиума и фотоиндустрии видят способ утолить свой «психологический голод», но вместо триумфа и оваций, девушки наживают дополнительные комплексы, на фоне которых другие проблемы на время отступают.

«Желание быть на виду, быть красивой, замеченной. Желание того, чтобы тебя все-таки признали и сказали, какая ты красивая — все это толкает девушек вперед. То есть нарциссическое расстройство личности тоже не надо сбрасывать со счетов», — объясняет она.

Нередко востребованная профессия становится отличным способом найти вторую половинку или влиятельного покровителя. Но и в этом случае мечты разбиваются о суровую повседневность, продолжает Миллер. Иллюзии растворяются, стоит лишь девушкам столкнуться с конкуренцией и жесткими требованиями богатых спутников.

«Не стоит забывать о том, что многие женщины считают единственным счастьем в своей жизни найти богача, и тогда их жизнь удастся. В этом случае они оказываются, конечно же, в ловушке своих мечтаний. Далеко не у всех девушек налаживается таким чудодейственным образом личная жизнь. Многие понасмотрелись на Наталью Водянову, на других девушек, у которых ярко сложилась жизнь. И думают, что теперь можно не работать и наслаждаться всеми благами. А где это можно получить? Конечно же, моделинг.

Он дает возможность увидеть тебя большому количеству людей. Эти девушки не исключают того, что если нужно, то будем голодать и улыбаться вопреки всему. Они идут за своей мечтой и хотят получить ее любой ценой», — объясняет она.

Помимо психологической ямы, в которую падают не сумевшие в полной мере реализовать свои амбиции модели, девушки сталкиваются с вполне ощутимыми физическими проблемами со здоровьем. Анорексия, булимия — лишь два диагноза из огромного перечня болезней, с которыми сталкиваются девушки спустя уже три года после старта карьеры. Расстройство пищевого поведения неизменно сопровождаются депрессией и апатией, а в худших случаях способны надолго приковать к больничной койке даже самых стойких и смелых.

Психолог Миллер подчеркивает — анорексия и булимия в каждом втором случае имеют под собой психологическую подоплеку. В самых частых случаях они становятся закономерным следствием буллинга. На то, чтобы искоренить засевшие в мозгу установки, навязанные окружением, у психотерапевтов, психиатров и других профильных специалистов уходят годы.

«Кто-то сказал девочке, что она толстая, и она перестала есть. Она начинает морить себя голодом. И что мы получаем? Булимию, анорексию или другие виды пищевого расстройства», — отметила эксперт.

Нерешенные эмоциональные проблемы, семейные конфликты, стресс и сильное влияние общественных форм идеальной красоты могут привести к развитию булимии и анорексии, продолжает Миллер.

Стремление подчеркнуть свою индивидуальность, получить признание, «утереть нос завистникам и хейтерам» а в некоторых случаях получить одобрение от родителей— все эти пункты должны стать «красным флагом» при выборе профессии модели, подчеркивает Миллер.

«Например, их не замечал или недооценивал противоположный пол. Или с кем-то было постоянное соревнование. Возможно, они хотели что-то доказать родителям. В погоне за вниманием для них хороши любые средства. Такие женщины часто перестают есть и ставят на карту абсолютно все, несмотря на то, что это повлияет отвратительным, ужасным образом на весь организм. Вплоть до того, что нарушаются репродуктивные функции, то есть, у женщины нарушается менструальный цикл», — объясняет Александра Миллер.

Несмотря на все риски, девушки все равно соглашаются на работу в этой сфере в ущерб своей психике. Желание быть на виду перевешивает все минусы, а то, что происходит дальше, медленно превращает жизнь красавицы в ад.

«Среди моих клиенток была одна известная модель, которая страдала булимией. Она принимала пищу, а потом вызывала рвоту. Естественно, потом опять появлялись проблемы с лишним весом. Эта проблема именно психологического характера. Когда погружаешься в работу с таким пациентом, понимаешь, что это история долгосрочная», — призналась в беседе с журналистами психолог Миллер.

Чтобы вытащить своего клиента с ментального дна, психолог, психотерапевт или психиатр (в зависимости от состояния самой клиентки) планомерно выстраивают план терапии, помогающий наладить взаимоотношения с миром, сформировать новый взгляд, сохранить окружение, а иногда полностью его пересмотреть.

«Именно оно (окружение — Прим.ред) играет огромную роль и влияет на человека. Поэтому здесь специалист работает по всем фронтам, начиная с поведенческой терапии», — подчеркивает эксперт.

Не только в модельном бизнесе девушкам приходится сталкиваться с проблемами такого рода. Все те же проблемы, включая булимию и анорексию, «преследуют» гимнасток и балерин. Александра Миллер рассказала о случае, когда к ней за помощью обратилась профессиональная гимнастка. Специалисту она поведала, что, будучи на пике карьеры, вынуждена была регулярно держать вес и ломать себя. В какой-то момент, устав от гонки за призрачными достижениями, девушка нашла в себе силы закончить карьеру и выбрать совершенно другое, спокойное существование без медалей и поставленных целей.

«Она выбрала обычную жизнь, потому что мы все равно всегда платим за свой успех. Спортсмены мирового уровня всегда платят за свои медали здоровьем и психологическими травмами. И нужно учитывать, чего ты хочешь в жизни и какие имеешь приоритеты», — отметила эксперт.

По мнению Александры Миллер, не стоит забывать, что модельный бизнес — это трудная и конкурентная отрасль, где внешность играет огромное значение. Именно поэтому многие девушки начинают стремиться к идеалу, не обращая внимание на свое здоровье.

«Красота и успех не должны быть связаны с жертвами и страданиями. Каждая девушка уникальна и прекрасна и не обязана соответствовать нереалистичным стандартам красоты. Здоровье и самоуважение гораздо важнее фотошопленных образов на обложках журналов.

Поэтому, вместо того чтобы голодать в поисках модельной карьеры, девушкам следует стремиться к здоровому образу жизни и уважению себя. Всегда важно помнить, что истинная красота и успех приходят изнутри, а не избеганием еды и самоизматыванием», — подвела соответствующую черту она.

Где тонко, там и рвется

Воочию доводилось видеть проблемы моделей и нутрициологу, врачу-диетологу Елене Соломатиной. В беседе с 5-tv.ru доктор объяснила, как психологические проблемы влекут за собой появление самых страшных диагнозов на физическом уровне.

По словам Соломатиной, современный модельный бизнес диктует девушкам самые жесткие условия, загоняя их в рамки, мало схожие с реальной жизнью. Современная манекенщица должна быть «не выделяющейся вешкалкой», но к этому осознанию сами девушки приходят достаточно поздно.

Первые психологические, а вслед за ними и физические проблемы проявляются, по словам профильного специалиста, у моделей уже с ранней юности, когда будущие профессиональные модели сталкиваются с повышенным вниманием к собственной внешности. Индустрия ломает тех, кто только начинает свой карьерный путь и грезит подиумами в Европе и Штатах.

«Неокрепшей психике ребенка очень тяжело бывает принять, что к нему приковано повышенное внимание и к критике этой внешности. Детям трудно понимать, что жизненное кредо — это внешность. Ребенок оказывается в среде, где главное мерило успеха — это внешность, и все вокруг говорят только об этом. Когда мама, сестры и подруги только и говорят об этом, а в совокупности с конкуренцией и критикой — получается жгучая смесь. Иногда во внешности ребенка абсолютно все нормально, но она может услышать негативную оценку, и тут начинается», — объясняет она.

Эффект «профессионального стресса» в совокупности с повышенной тревожностью приводит к тому, продолжает Соломатина, что тело находится в угнетенном состоянии.

«Человек пытается себя найти в этом социуме, но получает сигналы извне, что может находиться в социуме только тогда, когда будет соответствовать всем критериям. Тут-то и начинаются метания: всеми силами девочка (а впоследствии и девушка) старается соответствовать, худеет, а затем формируется некая доминанта, которая привносит сначала первичные проявления. Человек в таком состоянии перестает нормально питаться, старается избавиться от каждой капли жира», — описывает пагубный для здоровья и психики процесс врач.

Бороться с проблемами, возникшими на фоне стресса и состояния «на грани выживания» бывает крайне трудно, акцентирует внимание Соломатина. Вдвойне сложно сражаться с ними, когда проявляться они начинают еще в юности, а затем переходят во взрослое состояние — как правило, с годами состояние организма все меньше отдаляется от идеала.

«Первым дает сбой пищеварительный тракт, потому что-то, что мы не используем, в конечном итоге атрофируется. Редкие приемы пищи „бьют“ по желудку, желчному пузырю и печени. Вслед за ними начинает страдать сердечно-сосудистая система. Дальше — по принципу пирамиды. Белковая недостаточность из-за отсутствия правильного питания нарушает работу мозга. Дальше сбоят гормоны. В организме все взаимосвязано, поэтому, где тонко, там и рвется», — предупреждает Соломатина.

По словам диетолога, за работу, отвечающую за отслеживание работоспособности систем организма, отвечают гормоны, так называемые «сенсоры», отвечающие либо за стимул к действию и появлению чувства удовлетворения от него, либо дающие обратный эффект. В случае, если включаются последние, постепенно система определения «хороших» гормонов и «плохих» дает сбои, что приводит к искаженному восприятию своего психофизического состояния.

«Человек смотрит на себя в зеркало, и видит совершенно извращенную картинку. Дальше, когда идет тотальное истощение, а системы органов отказывают одна за другой, тогда люди спохватываются, но бывает слишком поздно. Крайне сложно врачам вывести пациента из критического состояния. Объединяться приходится и психологам, и клиническим психологам, и психиатрам, и диетологам. Человек просто не может есть, и дискомфорт превращается в борьбу за жизнь», — объясняет врач-диетолог.

Булимия, в свою очередь, подчеркивает нутрициолог Соломатина, работает по схожему «сценарию», но в случае с этим диагнозом пациент постоянно провоцирует системы, отвечающие за чувство голода, размывая границы между настоящим, физиологичным желанием поесть и попыткой «заесть» проблемы.

Ранее 5-tv.ru писал, сможет ли бывшая жена Аршавина вернуться в модельный бизнес.

Авторы: Наталья Мулько, Евгения Симонова, Тамара Сторожева, Алина Крылова