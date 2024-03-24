Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Несмотря на то, что почти весь мир осудил преступление боевиков, есть ряд стран, отказавшихся негативно реагировать на произошедшее.
Любое оправдание киевского режима на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» до окончания официального расследования — улика, которая свидетельствует против тех, кто об этом говорит. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя провокации со стороны ряда зарубежных государств. В первую очередь — США.