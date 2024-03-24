Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика Сегодня, 10:49 Виктория Андреева 107 107

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Несмотря на то, что почти весь мир осудил преступление боевиков, есть ряд стран, отказавшихся негативно реагировать на произошедшее.