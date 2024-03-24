«Работы не смолкают ни на минуту»: что сейчас происходит у разрушенного «Крокус Сити Холла»
К разрушенному «Крокус Сити Холлу» пригнали большое количество тяжелой техники
Фото, видео: Пресс-служба СК РФ; 5-tv.ru
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В результате трагедии, по официальным данным, погибли 133 человека.
Вторые сутки не прекращаются работы у разрушенного после теракта здания «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Минувшей ночью к нему пригнали большое количество тяжелой техники — специально для разбора завалов. На месте побывал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук, который оценил обстановку.
«За ночь к „Крокус Сити Холлу“ согнали огромное количество тяжелой техники — это бульдозеры, КамАЗы, краны и тракторы. При этом сами работы не смолкают ни на минуту», — подчеркнул журналист.
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По словам Клименчука, груженые машины то и дело вывозят остатки «Крокуса». Буквально отъезжают и возвращаются на место ЧП каждый час.
В настоящий момент правоохранительные органы продолжают тщательно охранять территорию «Крокус Сити Холла» — везде выставлено оцепление. Утром к месту трагедии подоспели дополнительные патрульные наряды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный инвестор Сакс указал на причастность Украины к теракту в «Крокусе».