Несколько сотен детей вывезут из Белгородской области под Самару и Астрахань

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Несовершеннолетним помогут обосноваться в максимально безопасных районах, вдали от границы, которую обстреливают боевики ВСУ.

Власти Белгородской области при содействии коллег из Самарской и Астраханской областей организовали вывоз детей с целью обеспечения их безопасности. Боевики ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории, что подвергает жизни несовершеннолетних огромному риску. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, всего сегодня будет вывезено 690 подростков.

Читайте также Террористы на службе ВСУ: кому выгодны трагедии российского народа

«Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область по приглашению губернаторов Самарской и Астраханской областей. Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место», — написал глава Белгородской области в личном Telegram-канале.

Гладков отметил, что губернаторы Самарской и Астраханской областей примут детей на три недели. Но в случае если обстановка в Белгородской области не стабилизируется, родителям предложат оставить детей в других регионах на более долгий срок. Минимум до конца учебного года.

Глава Белгородской области добавил, что предварительная договоренность на продление проживания несовершеннолетних в Астраханской и Самарской областях уже есть.