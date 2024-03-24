День общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» начался в России

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Так, телеканалы не будут показывать рекламу и развлекательные передачи.

День общенационального траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле» начался в России. В стране приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Кроме того, телеканалы не будут транслировать рекламу и развлекательные передачи. Решение о дне траура принял президент России Владимир Путин.

Республика Сербская также объявила 24 марта днем траура после теракта в «Крокусе». Аналогичное решение принял и президент Республики Абхазия Аслан Бжания.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.