Захарова разнесла участников шедшего во время теракта в «Крокусе» эфира на Украине

Захарова: США взращивают на Украине ксенофобию и терроризм

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Многие жители Незалежной не имеют ни стыда, ни совести.

США накачивают Украину оружием и деньгами, поддерживая националистические настроения, взращивая ксенофобию и терроризм. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В подтверждение своих слов она рассказала о телевизионном эфире на украинском телевидении, который шел прямо во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Как отметила Захарова, «киевская пропагандистская ОПГ» вела прямую трансляцию в то время как террористы расстреливали мирных людей. Злоумышленники, подчеркнула она, позже пытались скрыться, направляясь к границе с Украиной.

«Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта… Россию и ее руководство! Вот на это Белый дом дает деньги и оружие, взращивая нацизм, ксенофобию и терроризм на Украине», — написала дипломат.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как врачи Москвы и области спасают пострадавших в результате теракта.