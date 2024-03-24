Не забудем и не простим: все причастные к теракту в «Крокусе» поплатятся за это

Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru

Мы скорбим, но не опускаем руки, мы сильные, когда мы вместе.

И вот нам снова брошен вызов. Один из самых страшных терактов в истории страны.

Взрывы домов, взрывы поездов, электричек и самолетов. Захват заложников в Буденновске, на мюзикле «Норд-Ост» и, конечно, в Беслане.

Мы все это помним, и все это — шрамы в наших душах. Мы не забываем и не прощаем.

Для таких преступлений нет срока давности — ни для исполнителей, ни для заказчиков. Все, кто думал, что нас можно запугать или таким образом заставить свернуть с намеченного пути, ошиблись и поплатились.

И те, кто устроил теракт в Москве, поплатятся. И те, кто их направил, тоже поплатятся — сколько бы для этого ни потребовалось времени, сил и средств.

Наши мысли и молитвы сейчас с семьями тех, кто в пятничный весенний вечер пришел на концерт любимой группы, чтобы в компании друзей и близких насладиться музыкой, творчеством, искусством, свободой.

Те, кто нападал, хотел поселить в нас страх и неуверенность, сделать несвободными. Они этого никогда не получат: мы скорбим, но не опускаем руки, мы сильные, когда мы вместе.