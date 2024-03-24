Загадочная история: откуда США знали о грядущем теракте в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

И было ли в этой информации достаточно конкретики, чтобы предотвратить гибель людей?

В западной прессе вспомнили, что две недели назад, 7 марта, сначала посольство США в Москве, а следом дипломатические представительства еще семи государств — американских союзников по НАТО — призвали своих граждан, находящихся в России, избегать мест массового скопления людей, так как неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты.

Вот эта зацепка про концерты оставляет странное ощущение, что в Вашингтоне знали чуть больше, чем сказали. Есть и еще одна странность: официальный представитель Госдепа, контрадмирал Джон Кирби, во время своего брифинга после, может, дежурных, а, может, искренних фраз про сочувствие и так далее, обронил фразу — мол, за атакой стояли люди, недовольные режимом Владимира Путина.

И это так перекликается с тем бутафорским легионом коллаборантов, который под выборы погнали штурмовать границы белгородчины, что сложить «один плюс один» не составляет труда. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок это сделал.

«Явно в Москве и в России есть люди, несогласные с тем, как господин Путин управляет страной», — заявил Кирби.

Скажи Кирби такое не в привычной обстановке зала для брифингов в Белом доме, а, скажем, на допросе у следователя, поплыл бы после легкого на него нажатия. Сыпет противоречивыми версиями.

С одной стороны — он не знает, кто стоит за терактом, с другой — точно знает, что не Украина. Теперь они за миропорядок, основанный на ощущениях.

Так ведет себя завравшийся вконец жулик. И ладно бы все детали продумали заранее, но откуда посольство США в России знало о терактах? Ведь американских граждан предупреждали: в марте надо быть осторожными.

«Я раньше боролся с терроризмом. Подобные предупреждения делаются только тогда, когда у вас есть конкретная достоверная информация. Обычно ее передают правительству той страны, которая подвергается угрозе», — сказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

И американцы уверяют: информацию передали. Но было ли в ней достаточно конкретики, чтобы предотвратить гибель людей?

И не об этом ли «сюрпризе» месяц назад говорила замглавы Госдепа Виктория Нуланд? То, что происходит сейчас в западной прессе, больше напоминает акцию прикрытия.

Вброс о том, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая и запрещенная в России ИГ*, тут же подхватили и Fox, и CNN. Да что там пресса — к операции прикрытия подключился президент Франции.

Эммануэль Макрон продвигает американскую версию в своих соцсетях. А по французскому ТВ депутат Европарламента с улыбкой выдвигает другую.

«Вполне возможно, что это была провокация вернувшихся с фронта солдат. И совершенно точно у этого будут последствия. Политические последствия», — говорит Бернард Гетта.

«Сами себя расстреляли» — привычный людоедский западный тезис о нашей стране. Но вся эта информационная атака терпит провал.

Во-первых, запрещенный в России ИГИЛ — порождение спецслужб США. А во-вторых, почему террористы прорывались к Украине?

Не исключено, что план был в том, чтобы вывезти из России исполнителей, а потом найти их мертвыми на Ближнем Востоке, подтвердив свои тезисы. Для чего это и кому выгодно — турецкие депутаты очень понятно объясняют.

«Россия побеждает империализм на украинском фронте. Атлантические силы пытаются оказать давление на Россию на внутреннем фронте, используя террористические организации», — отметил депутат партии Vatan Сердар Ускуплу.

Но в «окно» на границе террористы выйти не успели. И скоро начнут рассказывать подробности подготовки.

Видимо, у госсекретаря Энтони Блинкена появились нехорошие ощущения. И на сайте Госдепа выложили-таки его слова с осуждением теракта.

Спустя сутки после того, как о нем узнал весь мир. В этой реакции на Западе удивляет одно — они там уже назначили ответственных за теракт у нас.

Якобы это одна из ячеек ИГИЛ, организации, признанной в России террористической. Об этом трубит их пресса, это подтверждают неназванные чиновники и генералы из Пентагона — странная осведомленность.

Есть еще одна принципиальная странность — террористы бежали с места преступления. Они пытались спасти свои шкуры, замести следы.

Какие же это джихадисты, для которых смерть в бою с неверными — это дорога в рай? Эти не собирались умирать.

Они и на допросах ничего не говорили про веру, они говорили про деньги. Так что верить или нет в западную версию про след ИГИЛ — отдельный вопрос.

После того, как Колин Пауэлл тряс пробиркой на Совбезе ООН и уверял, что, по данным американских спецслужб, у Саддама Хусейна оружие массового поражения, а его в итоге не оказалось — пойди проверь, это реальная информация или игра разведок.

Не секрет, что западные спецслужбы стояли за формированием исламистских группировок на Ближнем Востоке. Тот же Усама бен Ладен был порождением ЦРУ — он помогал бороться с СССР в Афганистане, а потом вышел из-под контроля.

На этой неделе эксперты заговорили, что на Кавказе могут усилиться террористические группировки после того, как НАТО «пометило» территорию. С демонстративно-разведывательной миссией по странам региона прокатился генсек НАТО.

Йенс Столтенберг в экспресс-режиме — один день — одна страна — последовательно навестил Азербайджан, Грузию и Армению. Всюду договаривался об углублении сотрудничества бывших советских республик с альянсом.

* запрещенная в России террористическая организация.