От Калининграда до Владивостока: трагедия в «Крокусе» дополнительно сплотила граждан России

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Какой бы ни была угроза, только вместе мы выстоим перед ней.

В непосредственной близости от подвергшегося нападению «Крокус Сити Холла» заработал центр помощи. Обратившись туда лично, или позвонив по телефону горячей линии 8-800-550-50-30, можно получить все имеющуюся информацию по погибшим и пострадавшим.

Раненых развозили по больницам и столицы, и Подмосковья. В центре работают представители правительств Москвы и Московской области.

Они смогут оказать необходимую помощь и ответят на вопросы. Также работает горячая линия МЧС, где могут оказать психологическую помощь всем, кто не может самостоятельно справиться с переживаниями или горем из-за случившегося.

Номер вы видите на экране. У места трагедии сегодня весь день работала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Трагедия в «Крокус Сити» не оставила равнодушным никого — скорбит буквально вся страна. Напомним, президент объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура.

Но уже сегодня во многих городах были приспущены флаги, люди несут цветы к импровизированным мемориалам. А на медиаэкранах только одно изображение — свеча и дата трагедии.

Общее горе еще больше сплотило всех нас. И напомнило: какой бы ни была угроза, только вместе мы выстоим перед ней.