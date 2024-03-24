Профессионалы или дилетанты? Какие выводы можно сделать о террористах по видео из «Крокуса»

Фото, видео: 5-tv.ru

Они не жалели ни женщин, ни детей.

После теракта в «Крокусе» по всей стране усилили меры безопасности на транспорте и в местах массового скопления людей. В режим повышенной готовности приведены службы на вокзалах и ж/д станциях, а также в аэропортах.

Проводится тщательный досмотр, пассажиров просят приезжать заранее. В связи с трагедией авиакомпании разрешили пассажирам обменять или вернуть билеты на рейсы.

Кроме того, на ближайшие дни отменены все массовые, развлекательные и спортивные мероприятия. В Москве перенесен футбольный матч Россия — Парагвай, который должен был состояться в понедельник, 25 марта.

На логичный вопрос, куда же смотрела охрана «Крокус Сити Холла», как пропустила вооруженных людей внутрь, ответ нашелся на записях камер видеонаблюдения. Нападавшие начали стрелять еще на входе в здание и охранники оказались под смертоносным огнем одними из первых.

Террористы действовали как подготовленные и умеющие обращаться с оружием люди. Какие еще выводы можно сделать по страшным кадрам из концертного зала, расскажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Террористы еще в фойе, но выстрелы уже доносятся до нескольких тысяч людей в концертном зале. Люди ринулись к выходам и с партера, и с балкона.

В основном, к сцене — слева за ней был выход. Даже в этой обстановке пытались сохранить хладнокровие, понимали — паника только усугубит ситуацию.

Через пару секунд террористы врываются в зал. Некоторые зрители, пытаясь спастись, падают на пол, прячутся за креслами.

Расстреляв всех, кто попадался на пути, в упор, нападавшие обливают кресла горючей жидкостью и поджигают. Людям моментально стало нечем дышать.

Михаил со своей девушкой были на втором этаже. Спрятались в туалете, и затем буквально на ощупь смогли выбраться из здания в котором еще была слышна стрельба.

Вывели за собой с десяток людей. Заполненный зал на шесть тысяч мест был конечной целью террористов.

Маршрут они знали — и не торопились… Ворвавшись в здание, они спокойно ходили и хладнокровно расстреливали людей — всех, кого видели.

Даже добивали: вот они в фойе, только что вошли — трое с автоматами, один без оружия, все в камуфляже, с боевой разгрузкой, рюкзаками. Без масок — лица не прячут, идут спокойно, не нервничают.

Одиночные выстрелы из «Сайги», очередь из автомата Калашникова. Начинается паника, все бегут, прячутся за колоннами, эскалаторами, диванами, выбивают стекла, чтобы выбраться наружу.

В сам концертный зал они зашли сразу с трех входов, перекрыв людям возможность бежать — не жалели ни женщин, ни детей. Хладнокровно и быстро меняли опустошенные магазины.

И напоследок подожгли оставшихся в живых. Причем не беспорядочно, а именно места у эвакуационных выходов.

Те, кто все-таки смог покинуть концертный зал, побежали прятаться от террористов — кто к выходу, кто на минус первый этаж по служебной лестнице.

Запирались в подсобках, туалетах, но дым добрался и до подвала. Люди оказались в ловушке, не могли выбраться, найти выход — выламывали двери.

К этому времени нападавшие уже покинули здание. Кстати, на той же машине, что и приехали.

Белый Renault с темной крышей, на тульских номерах. Вот она — на первых кадры теракта, террористы выскакивают из авто и сразу открывают огонь.

На теракт у них ушло около 20 минут. В 19:53 подъезжают к комплексу, сразу побежали к центральному входу, где все и началось.

Через десять минут нападавшие были уже в партере площадки. Прямо после второго звонка — еще через десять минут уехали.

А эти кадры за полчаса до начала концерта прислал погибший в «Крокусе» Александр Баклемышев своему сыну. Александр давно мечтал попасть на этот концерт, специально приехал для этого из Челябинска, взял билеты и пошел на шоу.

После нападения даже те, кто были на соседних креслах, не могли найти друг друга. На этот концерт приезжали со всех регионов.

Вот молодая семья из Кирова: отмечали юбилей супруга, погибли… А это уже мужчина в соцсетях просит помощи — найти жену и ее подругу.

Десятки людей оказались в огненном плену. Пожар разгорается все сильнее, огнем объята не только крыша, но все здание практически, видно, как рушится кровля.

В целях безопасности отодвигают всех людей от здания. Сбить пламя удалось только к утру, и то отдельные очаги тлели до вечера.

Один из зрителей спас десятки человек, накинулся на боевика, и отобрал у него эту «Сайгу». Перед тем, как уйти, террористы побросали разгрузки.

Вот — перевязанные изолентой спарки магазинов с патронами для той же «Сайги» и автомата Калашникова. У каждого из нападавших с собой было по семь-восемь рожков.

В некоторых видны неотстрелянные патроны — тут же куча гильз. Потом уже станет ясно, откуда это у них все, почему они так слаженно сработали, и кто их координировал.

«Крокус Сити Холл» — это один из самых крупных концертных залов в столице. Он расположен в большом торгово-развлекательном центре «Крокус-Сити», где есть, помимо холла, еще несколько зданий, объединенных одной крышей.

Комплекс расположен на стыке Москвы и Московской области, за МКАД, возле станции метро «Мякинино». По соседству — здания правительства Московской области.

«Крокус Сити Холл» был открыт в 2009 году. В здании семь этажей, в том числе подземный, между этажами посетители могли перемещаться по широким лестницам и эскалаторам.

Общая площадь — более 38 тысяч квадратных метров. Концертный зал строили по последнему слову техники, со специальной акустикой.

Кресла расположены в несколько уровней с возможностью трансформирования пространства, так что он мог вмещать от двух до девяти тысяч зрителей. При стандартной рассадке, в среднем, шесть тысяч зрителей.

Сколько точно пришло на концерт в пятницу, пока не установлено, но зал был практически полон. На данный момент установлены имена 50 погибших, а также есть уточненные данные по тем людям, что были доставлены в больницы с различными травмами.

В списке, опубликованном на сайте Минздрава Московской области, 107 фамилий, один мужчина указан как неизвестный. Значит, при нем не было документов и он без сознания.

Бригады скорой развозили пострадавших в ближайшие больницы по обе стороны МКАД, где каждому тут же оказывали помощь. Сразу же ситуацию под личный контроль взяли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Они еще ночью посетили больницу в Химках — ближайшую к месту трагедии. После еще несколько медучреждений — и везде отметили высокий профессионализм врачей, благодаря этому многие пациенты уже идут на поправку.

«Сейчас мы находимся в центре хирургии Пирогова, куда были переведены пациенты из московских и областных больниц. Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медпомощь. Еще раз хочу подчеркнуть: медикаментов, крови, перевязочных материалов достаточно. Но мы благодарны всем жителям России, которые откликнулись на ту ситуацию, которая произошла. Сегодня пришли в центры переливания крови, сдают кровь и солидаризируются с той трагедией, которая сегодня произошла», — сказала Голикова.

«Отработали все бригады скорой помощи. Их профессиональная работа позволила фактически обеспечить пациентам с крайне тяжелым состоянием доставку в медорганизации. И своевременно начать реанимационные и хирургические мероприятия. Ситуация многих улучшается. Вот буквально недавно одного пациента выписали», — добавил Мурашко.

В непосредственной близости от подвергшегося нападению «Крокус Сити Холла» заработал центр помощи. Обратившись туда лично, или позвонив по телефону горячей линии 8-800-550-50-30, можно получить все имеющуюся информацию по погибшим и пострадавшим.

Раненых развозили по больницам и столицы, и Подмосковья. В центре работают представители правительств Москвы и Московской области.

Они смогут оказать необходимую помощь и ответят на вопросы. Также работает горячая линия МЧС, где могут оказать психологическую помощь всем, кто не может самостоятельно справиться с переживаниями или горем из-за случившегося — номер вы видите на экране.