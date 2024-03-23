Бастрыкин поручил наградить оказывавших помощь на месте теракта в «Крокусе» граждан

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Таких людей, судя по историям в интернете, весьма много.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить личности тех, кто спасал людей в «Крокус Сити Холле», чтобы рассмотреть вопрос об их награждении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, он потребовал, чтобы следователи при расследовании уголовного дела особое внимание уделяли установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасательная операция в «Крокус Сити Холле» завершена.