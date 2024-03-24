Более четырех тысяч москвичей сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Еще до открытия Центра крови имени Гаврилова у входа стояла большая очередь.

Более четырех тысяч жителей Москвы стали донорами крови для пострадавших в ходе теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил столичный Депздрав.

В крупнейшем в городе Центре крови имени Гаврилова прием начался в 08:00. К этому времени у входа уже собралась большая очередь из желающих помочь раненым.

«На текущий момент более четырех тысяч москвичей уже сдали кровь либо ожидают своей очереди. Центр продолжит работу, пока все желающие не сдадут кровь, и вновь откроется в 8:00 в воскресенье», — сказано в заявлении.

В публикации также отмечается, что сейчас запросы медучреждений на кровь и ее компоненты отрабатываются в штатном режиме и в полном объеме. На каждом донорском пункте Москвы для добровольцев была организована раздача воды, чая и продуктов, ожидающие в очереди на улице также могли согреться в автобусах.

Неравнодушные жители города по своей инициативе весь день привозили для доноров продукты. Людям помогали и столичные волонтеры — координировали поток пришедших, консультировали, рассказывали о противопоказаниях, заполняли анкеты и разносили еду.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова объяснила гражданам, что процедура сдачи крови занимает от 5 до 17 минут, сдача плазмы — около 40 минут. Она подчеркнула, что процесс абсолютно безопасен.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеосюжет о задержании стрелявших в концертном зале.