Школьник спас более 100 человек при теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Он встал на пути потока людей и взял на себя функции регулировщика, направляя бегущих к выходу.

Подрабатывающий гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» 15-летний школьник вывел из здания свыше 100 человек во время теракта.

Когда в здании раздались выстрелы, он встал на пути потока людей и взял на себя функции регулировщика, направляя бегущих к выходу. Затем большая группа людей направилась в тупик, однако подросток вмешался и повел их за собой.

Молодой человек вел людей сквозь дым, затем указав им выход на улицу. Группа в итоге смогла выбраться из здания, пострадавших среди них нет.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.