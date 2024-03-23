Директор «Пикника» не может выйти на связь с помощницей после теракта в «Крокусе

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; ВКонтакте / Юрий Чернышевский / yury__che; ИЗВЕСТИЯ; Из открытых источников; 5-tv.ru

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Во время нападения женщина находилась в фойе концертного зала.

Помощница директора группы «Пикник» Юрия Чернышевского Екатерина Кушнер до сих пор не вышла на связь после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Мы ищем Екатерину Кушнер, мою помощницу. Она, к сожалению, находилась в фойе, когда все это произошло. Прямо скажем, не лучшее место, где могло все произойти. Информации никакой нет, а надежда есть», — сказал 5-tv.ru Чернышевский.

Информацию о Кушнер и ее фото группа «Пикник» разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там сообщается, что женщину можно было видеть за стойкой мерча на концертах коллектива.

По словам Чернышевского, Кушнер — его большой личный друг, вместе они работали ранее с группой «Мельница» и знают друг друга много лет.

Помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер пропала после теракта в «Крокусе». Фото: ВКонтакте / Группа «Пикник» / piknik_info

Во время теракта пропал и один из техников «Пикника», однако позднее мужчина нашелся. Выяснилось, что он самостоятельно выбрался из здания через подвал.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из музыкантов «Пикника» принял выстрелы террористов в здании за спецэффекты.