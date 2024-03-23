Бесплатное такси и сдача крови: как москвичи отреагировали на теракт в «Крокус Сити»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Москва в один миг стала единым целым.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» 22 марта объединила москвичей. Всю ночь люди смотрели и читали новости о том, как неизвестные ворвались в концертный зал и открыли огонь по невинным людям, а потом и подожгли здание, пишет KP.RU.

Сразу было известно о 40 погибших, но цифры растут и уже известно о 133 жертвах. Наутро москвичи не смогли находиться дома и хотели помочь пострадавшим хоть чем-то.

Кто-то приехал к сгоревшему зданию «Крокус Сити Холл», чтобы возложить цветы, кто-то привез теплую одежду и еду. Выстроились очереди и в пункты, где можно сдать кровь для людей, за жизни которых сейчас борются врачи.

«В настоящее время полностью обеспечена потребность в крови и ее компонентов», — сообщила главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова.

Более 2000 москвичей выразили готовность сдать кровь пострадавшим — в их числе и известные спортсмены. Однако люди все равно приходят и стоят в очередях под пунктами приема крови, несмотря на дождь.

Для комфорта неравнодушных москвичей установили автобусы для обогрева. На месте волонтеры раздают горячий чай, воду, питание, рассказали в Департаменте труда и соцзащиты Москвы.

Каждому донору предлагают еще перед сдачей крови (в очереди) ознакомиться с памяткой, в которой указаны противопоказания. Один из общих советов — сдавать кровь в первой половине дня. Но Центр крови продлил время работы и будет принимать всех желающих — до последнего донора.

Из-за того, что очередь у московского Центра крови имени О. К. Гаврилова не сокращается, а только становится больше, студенты столичных ВУЗов организовали горячий чай и еду.

Не смогли остаться равнодушными игроки и тренерский штаб сборной России по футболу. Они сдали кровь в медицинском центре в Красногорске.

В Москве люди массово сдают кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе». Фото: ИЗВЕСТИЯ

Через несколько часов, как стало известно о теракте, компания «Яндекс Такси» сделала бесплатными поездки для всех пассажиров, которые выезжали от «Крокус Сити Холл».

Сразу же отреагировали специалисты Городского психолого-педагогического центра — была открыта горячая линия помощи (8-800-250-11-92). Не смогли просто сидеть дома и жильцы ближайших к «Крокусу Сити Холлу» домов.

Они слышали гул вертолетов МЧС, видели новости, каким сложным был пожар — площадь возгорания достигла более 13 тысяч квадратных метров. Обычные граждане стали нести сотрудникам полиции и волонтерам горячий чай и еду.

Оказать помощь готовы и известные исполнители — например, певец SHAMAN. Солидарны с решением мэра Москвы Сергея Собянина все организаторы развлекательных и спортивных мероприятий в эти выходные — 23 и 24 марта.

Театры отменили спектали, парки убрали массовые мероприятия, закрылись аттракционы, в их числе колесо обозрения «Солнце Москвы», парк «Остров Мечты», смотровая площадка на Останкинской башне. А также выставка «Россия» на ВДНХ отменила все культурно-развлекательные мероприятия.

Деньги за билеты на все запланированные концерты, спектакли, кинопоказы, походы в цирк, на футбол, хоккей будут возвращены людям, либо будут перенесены даты мероприятий. Известно, что за билеты на концерт «Пикника» в «Крокус Сити Холле», который не состоялся 22 марта из-за теракта, будет оформлен полный возврат денег.

Москва в один миг стала единым целым. На билбордах города, в метро, на стадионе «Динамо» появились надписи «Скорбим». Вместо привычных реклам на экранах «зажглись свечи».

Многие компании стали задумываться, чем могут помочь. Авиакомпания S7 Airlines решила не брать деньги за билеты от пострадавших в «Крокус Сити Холле» — их бесплатно перевезут в Москву и из Москвы, а также их близких и родственников.

Авиакомпании «Победа» и «Уральские авиалинии» также дополнили возможности возврата и обмена авиабилетов. Пассажиры РЖД до 26 марта включительно могут отказаться от поездки, оформить возврат билетов без дополнительных сборов.

В здании, где произошел теракт, за соседними дверями проходил Чемпионат России по бальным танцам. Спортсмены приехали из разных городов и жили в отеле «Аквариум». В момент трагедии они остались без ночлега.

Рестораторы и крупные торговые сети готовы оказать свою помощь — часть доходов, которые будут получены за выходные, отправят в помощь пострадавшим в теракте. Также все желающие могут оставить пожертвование на официальном сайте организации «Российский красный крест».

Собянин также рассказал, что совместно с Московской областью власти выплатят денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним.

Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмем на себя организацию похорон погибших.

Московский зоопарк и столичные музеи направят свою выручку на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». В связи с трагедией на площадках в ближайшие дни развлекательные и массовые мероприятия проводится не будут.