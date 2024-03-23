Участники ВФМ запустили акцию в знак солидарности после теракта в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / EDUARD KORNIYENKO

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Никто в мире не остался равнодушным к этой трагедии.

Участники прошедшего в «Сириусе» Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) шлют в Россию письма и сообщения со словами поддержки после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в Telegram-канале фестиваля.

«В эти тяжелые дни весь мир скорбит вместе с Россией! Участники Фестиваля и представители Национальных подготовительных комитетов #ВФМ2024 отправляют нам письма и сообщения со словами поддержки. Молодые люди приносят глубокие соболезнования жертвам террористической атаки в „Крокус Сити Холле“», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что представители молодежи из разных стран запустили акцию #prayforrussia в знак солидарности с россиянами. Публикации с этим хештегом стремительно распространяются в соцсетях.

Письма со словами поддержки приходят в Россию со всего мира. Фото: ВФМ-2024

Письма со словами поддержки приходят в Россию со всего мира. Фото: ВФМ-2024

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер T-Killah сдал кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе».