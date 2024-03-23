Предприниматели Москвы поддержат пострадавших в результате теракта в «Крокусе»

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Согласно последним данным, в результате нападения погибли 133 человека.

Рестораторы и крупные торговые сети, работающие в Москве, направят часть доходов за выходные в помощь пострадавшим в результате теракта, совершенного вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

«Мы хотим выразить свою поддержку всем, кого затронула эта страшная ситуация. И вместе с другими столичными предпринимателями мы выступаем с предложением направить доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам теракта», — сказал Миронов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Как отметил Миронов, желающие поучаствовать в акции могут сделать пожертвование на сайте «Российского красного креста». К акции уже присоединился ряд крупных розничных сетей, в том числе «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Азбука Вкуса», «Мясновъ», «ВкусВилл», «М. Видео», «Эльдорадо», RESTart Vasilchuk Brothers, Pinskiy& Co, а также рестораны самого Миронова.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что столица совместно с Московской областью окажет пострадавшим в «Крокус Сити Холл» необходимую поддержку. В частности, пострадавшие смогут получить компенсации на сумму до 3 млн рублей.

Теракт в «Крокус Сити Холл» был совершен вечером перед концертом группы «Пикник». Согласно последним данным, в результате нападения погибли 133 человека. В субботу, 23 марта, было задержано 11 подозреваемых. Четверо из них, предположительно исполнители теракта, были пойманы в Брянской области недалеко от границы с Украиной.