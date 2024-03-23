«Хочется почувствовать единство»: убитая горем Ида Галич посетила стихийный мемориал у «Крокуса»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Трагедия не оставила никого равнодушным.

Блогер и телеведущая Ида Галич посетила стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла», который возник после теракта, унесшего жизни более 100 человек.

«Я понимаю, почему все сюда тянутся, потому что хочется почувствовать единство, что ты не один», — поделилась знаменитость в личном блоге.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 24 марта объявлено днем национального траура в России.