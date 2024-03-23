В Госдепе отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Что сказал Энтони Блинкен?

США осуждают терроризм во всех формах и проявлениях и солидарны с россиянами после атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл». Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

«США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших», — говорится в заявлении.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО осудили теракт в «Крокус Сити Холле».