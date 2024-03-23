«Хезболла» отреагировала на теракт в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Что говорится в заявлении движения?

Шиитская организация «Хезболла» осуждает теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе движения.

«Мы решительно осуждаем кровавый теракт в одном из крупнейших развлекательных центров Москвы», — говорится в Telegram-канале организации.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в НАТО осудили теракт в Крокус Сити Холле.