МВД РФ: задержанные после теракта в «Крокусе» являются иностранцами

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

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Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла слухи о том, что террористы — граждане РФ.

Четверо мужчин, которых ранее задержали в Брянской области с подозрением в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», являются иностранными гражданами. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В ряде Telegram-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в „Крокус Сити Холле“, скрывшиеся на автомобиле Renault Logan и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами» — сообщила она.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, насколько легально проживали каждый из подозреваемых на территории России. А также происходит установление других обстоятельств случившегося.

По данным ФСБ России, четверо подозреваемых этапированы в Москву. Всего в рамках расследования задержаны 11 человек. Предполагаемые преступники пытались пересечь границу России с Украиной после совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Стрельба началась в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 133 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Ранее 5-tv.ru показал видео с места разбора завалов после теракта в «Крокусе».