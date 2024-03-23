«Враги хотели этого»: Кустурица прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Знаменитый кинодеятель поддержал россиян после трагедии в Подмосковье.

Гибель мирных людей от рук террористов — это ужасная жертва. Об этом режиссер Эмир Кустурица заявил в беседе с 5-tv.ru, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле».

«Это ужасная жертва людей, которые не связаны с войной. Но враги хотели этого. Их цель — чтобы вы не жили нормальной жизнью, чтобы вся Россия была военным фронтом», — сказал знаменитый кинодеятель.

Теракт произошел в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта около 20:00. В это время на сцене должна была выступать группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по находящимся внутри людям. По факту нападения на концертный зал СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 133 человек, раненых — свыше 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров здания были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в Крокусе, ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеры турецкого сериала «Постучись в мою дверь» выразили поддержку Москве после теракта в «Крокус Сити Холле».