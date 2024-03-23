«Будем молиться за них»: главное о трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Фото, видео: © РИА Новости / Следственный комитет РФ; 5-tv.ru

Самый очевидный вывод: это был спланированный теракт, исполненный группой лиц.

Пожар в «Крокус Сити Холле» не потушен до сих пор. Спасатели говорят, что еще остались очаги возгорания на кровле, а так же на втором и третьем этажах.

Несмотря на это, в здании уже работают следователи. Они восстановили картину случившегося и сейчас уже можно детально рассказать, как произошло нападение. С места трагедии — корреспондент «Известий» Иван Литомин.

И даже спустя сутки в полностью выгоревшем здании «Крокус Сити Холла» продолжают работать пожарно-спасательные расчеты. Они проливают перекрытия, разбирают завалы и продолжают находить тела погибших людей, тех, кто так и не смог выбраться из сгоревшего здания.

Количество жертв теракта в «Крокусе» утром выросло. Сколько их будет еще — неизвестно. От стрельбы люди пытались спрятаться в туалетах и подсобках. Спасатели до сих пор достают тела из-под завалов. Тут же на месте берут образцы ДНК и проводят опознание.

Известно, что на месте ЧП работают и взрывотехники, и кинологи, и оперативники, и следователи. Здесь делают все, чтобы максимально подробно восстановить картину произошедшего. Главный и самый очевидный вывод: это был хорошо подготовленный спланированный теракт, исполненный группой лиц.

Кадры с видеорегистратора: группа вооруженных людей выбегает из белой иномарки, расстреливает всех на своем пути. Это самое начало трагедии в Крокусе. Вот они заходят в холл, еще никто не понимает, что происходит. И снова стрельба очередями из автомата, цель которой — обычные посетители.

С нескольких входов они идут в главный зал. Там должен был начаться концерт рок-группы «Пикник». 6,2 тысячи человек — аншлаг.

Автоматные очереди в зале не смолкали в течение нескольких минут. Террористы расстреливали всех, кто попадался им на глаза.

«Убивали на своем пути всех. Мы через задний ход убежали с братом. Они расстреляли всех, кто там были», — рассказала одна из очевидцев.

Кто не успевал выбраться и сбежать, притворялся мертвым.

«Они нас видели. Кто-то из них обратно забежал и они стали стрелять по людям. Я упала на пол, сделала вид, что умерла, а девушку рядом со мной убили», — вспоминает одна из пострадавших.

Перед отступлением террористы подожгли кресла в зале. Огонь и черный дым посеяли среди посетителей еще большую панику. Толпа любыми путями пыталась выбраться из здания «Крокуса». Люди бежали как можно дальше: в метро, в подъезды и ближайшие кафе.

«Я чай успокаивающий делал. Мне самому, если честно, нужен был чай успокаивающий», — признался бариста в кафе недалеко от «Крокуса».

Паника сыграла на руку террористам. Они незамедлительно скрылись с места, смешавшись с толпой. По некоторым данным, под одной из лестниц следователи нашли камуфляжную одежду: похоже, кто-то из стрелявших успел переодеться. Они пробыли внутри не больше 15 минут. И это самые страшные 15 минут в жизни сотен людей.

Стихийный мемориал возле стен «Крокуса» с каждой минутой все больше «обрастает» цветами и игрушками.

«Мы будем молиться за них. Очень жаль», — сказала женщина, пришедшая к мемориалу.

Сегодня вся страна скорбит о погибших. Семьях. Детях. Тех, кто совершенно случайно оказался под огнем террористов. Тех, кто стал целью кровавой провокации.