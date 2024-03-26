Лишился всего из-за алкоголя: трагичная судьба «Смуглянки» Сергея Подгорного

Фото: Кадр из к/ф «В бой идут одни «старики», реж. Леонид Быков, 1973 г.

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Многолетняя зависимость сгубила в нем не только талантливого артиста, но и человека.

Роль в фильме «В бой идут одни старики» была первой для актера Сергея Подгорного. Многие считали, что после оглушительного успеха киноленты, карьера артиста пойдет в гору. Однако в судьбе Сергея все оказалось не так легко и безоблачно, как ему предрекали многие.

Актера никуда не приглашали на главные роли, и ему приходилось играть, в основном, второстепенных или эпизодических персонажей. Вскоре он пристрастился к алкоголю, который постепенно вытеснил все остальное из его жизни.

Такой образ жизни, конечно, не мог не сказаться на внешности артиста. Его перестали приглашать на любые съемки, а фанаты делали вид, что не знают его.

Детство и юность

В детстве актер мечтал стать футболистом, однако он выбрал актерский путь, о чем в последствие пожалел. Интересно, что в театральный вуз он поступил из-за девушки. Там Сергей проучился недолго, так как прогуливал много занятий, и его отчислили.

Но стоит отметить, что прогуливал он не просто так, а из-за работы на авиационном заводе.

Несмотря на неудачный опыт обучения в театральном училище, юноше приглянулась сама профессия актера. Поэтому на следующий же год он поступил в институт театра, кино и телевидения. Там будущий актер и узнал о съемке фильма «В бой идут одни старики», ведь тогда весь его курс пригласили в массовку.

Мог и не сыграть «Смуглянку»

Изначально на роль «Смуглянки» был утвержден актер Анатолий Матешко, который позже был вынужден отказаться от съемок в последний момент. Тогда режиссер Леонид Быков решил рассмотреть на эту роль студентов. В результате был выбран Подгорный.

Однако у актера была проблема — он очень волновался перед камерой. Он все-таки смог преодолеть все свои страхи и отлично справился с ролью. После премьеры студент театрального проснулся уже знаменитостью.

Многие фанаты просили его дать автограф, приглашали к себе в гости. Сергей любезно соглашался, и это вышло ему боком. В гостях он выпивал с фанатами, а позже стал ходить в пивные заведения. Увлечение переросло в настоящую алкогольную зависимость.

Алкоголь разрушил жизнь

Пристрастие к спиртному сказалось и на личной жизни актера. Разрыв с женой еще больше усилил зависимость. Известно, что супруга уехала вместе с их совместным сыном в Адлер. Сергей попытался наладить общение, но родные отвернулись от него.

Позже Сергей жил в неофициальном браке с женщиной по имени Лидия, с которой они воспитывали дочь Александру. Но алкоголь разрушил и эти отношения.

После череды неудач в личной жизни актер решил уехать к маме в город Буча, но продолжал пить и там. После переезда Сергей работал на стройке и ухаживал за больной матерью. Многие соседи и коллеги предлагали бывшему актеру помощь для борьбы с зависимостью, но все было тщетно. В итоге актера положили в клинику для лечения зависимости, но он оттуда сбежал.

В 2011 году Сергей Подгорный скончался из-за инсульта. Ему было всего 57 лет.

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