Мишустин обратился к семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Мишустин: произошедшее в «Крокусе» — трагедия для всей страны
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Премьер-министр выразил соболезнования родным и близким жертв.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле». Он назвал случившееся огромной трагедией для всей России. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства РФ.
«Вчера произошел террористический акт в подмосковном „Крокус Сити Холле“. В результате этого чудовищного нападения пострадали и погибли мирные жители. Мы скорбим по каждому из них. Наши мысли и молитвы — с вами. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей», — отметил Мишустин.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта, воскресенье, днем национального траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле».
Количество погибших увеличилось до 133 человек в ходе разбора завалов. Об этом сообщили в Следственном комитете России. В данный момент поисковые работы продолжаются.
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Ранее 5-tv.ru публиковал полное обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе».