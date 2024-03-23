Актеры турецкого сериала «Постучись в мою дверь» выразили поддержку Москве
Актеры из «Постучись в мою дверь» выложили траурные посты после теракта в Москве
Фото: © РИА Новости / Sputnik / Виктор Толочко
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В личных блогах они выложили траурные посты.
Актеры, сыгравшие в популярном турецком сериале «Постучись в мою дверь», в личных блогах выложили траурные посты и выразили поддержку Москве после теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего накануне.
Актеры Керем Бюрсин, Эльчин Афаджан, Алиджан Айтекин и Макбуле Ситаре Акбаш опубликовали черный фон. Некоторые из них поставили хештэги #Москва. Они в сериале сыграли главные роли.
В сети публикации с выражениями сожалений и сочувствия опубликовали уже многие российские звезды. Среди них Эмин Агаларов, Дима Билан, Ольга Бузова, Иосиф Пригожин и другие.
В концертном зале «Крокус Сити холл» 22 марта четверо вооруженных мужчин утроили стрельбу. В результате погибли более 100 человек.
Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. Ранее 5-tv.ru писал, что Путин объявил 24 марта днем национального траура в России.