Путин объявил 24 марта днем национального траура в России

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Глава государства обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле».

Владимир Путин объявил 24 марта, воскресенье, днем национального траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом президент России сказал во время обращения гражданам страны 23 марта.

Российский лидер выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Также глава государства отметил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь в полном объеме.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 115 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Ранее 5-tv.ru публиковал полное обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе».