Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных при теракте

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Он объявил 24 марта днем общенационального траура.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие и искренние соболезнования людям, потерявшим родных и близких при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом глава государства сообщил в ходе своего обращения.

«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», — заявил президент.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Он также поблагодарил простых граждан, которые не остались равнодушными и вместе с сотрудниками служб оказывали первую помощь пострадавшим.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 93 человека. Этой информацией поделились в Следственном Комитете России. В ведомстве также сообщили, что количество жертв будет увеличиваться.

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Полное обращение Владимира Путина ранее публиковал 5-tv.ru.