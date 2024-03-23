Путин поблагодарил все службы, которые спасали людей после теракта в Крокусе

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Глава государства обратился к россиянам после трагедии в Подмосковье.

Владимир Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей. Об этом президент России сказал во время обращения гражданам страны 23 марта.

«Особые слова благодарности экипажам скорой помощи, санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести из из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления. Избежать еще больших потерь», — сказал Путин.

Также президент РФ отметил помощь простых граждан, которые не остались равнодушными и вместе с сотрудниками служб оказывали первую помощь пострадавшим.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 115 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Ранее 5-tv.ru публиковал полное обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе».