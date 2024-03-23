Путин: стрелявшие в «Крокусе» двинулись в сторону Украины

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Там для террористов было подготовлено «окно».

Президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» сообщил, что стрелявшие направлялись в сторону Украины. По словам российского лидера, для террористов там было подготовлено «окно».

Ранее ФСБ РФ сообщал, что предполагаемые преступники имели контакты с Незалежной и пытались пересечь границу России с Украиной после совершения теракта.

Полное обращение Владимира Путина ранее публиковал 5-tv.ru.