Путин назвал случившееся в «Крокусе» кровавым и варварским терактом

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Он сообщил об этом в своем обращении к гражданам.

Президент России Владимир Путин назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокусе». Об этом он сообщил в своем обращении по поводу теракта в «Крокус Сити Холле».

«Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», -заявил он в начале выступления.

Главе государства доложили о произошедшем в первые минуты после случившегося. Он провел совещание с руководителями и представителями российских ведомств, отметив, что помощь всем пострадавшим должна быть оказана своевременно и в полной мере.

Президент России пожелал выздоровления всем пострадавшим и выразил благодарность врачам.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 115 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Полное обращение Владимира Путина ранее публиковал 5-tv.ru.