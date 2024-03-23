Власти Латвии уничтожили мемориал у посольства РФ, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»

В Латвии запретили нести цветы к посольству РФ в память о погибших в Крокусе

Фото: www.globallookpress.com / Florian Kopp

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Какая сейчас обстановка возле здания российского диппредставительства?

Власти Латвии запретили гражданам нести цветы к российскому посольству, чтобы почтить память жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Сообщения об этом появились в социальных сетях, их подтверждает корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов.

Жители Риги хотели организовать стихийный мемориал возле здания диппредставительства, однако он сразу был уничтожен полицейскими.

«Представляешь, класть цветы и зажигать свечи у посольства мне запретили!» — передает журналист слова своего знакомого, проживающего в столице Латвии.

В итоге молодому человеку настойчиво рекомендовали перейти на другую сторону дороги и устроить мемориал там.

Стоит отметить, что официальные власти страны никак не отреагировали на произошедшую в Подмосковье трагедию, в результате которой по последним данным погибли 115 человек.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

В трагедии пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что десятки стран осудили теракт в «Крокус Сити Холле».