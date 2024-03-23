«Включайте смекалку»: Мот обратился к подросткам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Рэпер рассказал о трудностях и испытаниях в школьные годы.

Российский музыкант и рэп-исполнитель Мот (Матвей Мельников) поделился подробностями своих школьных лет, а также дал несколько советов современным ученикам.

Рэпер посетил церемонию вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре совместно со своей женой Марией Гураль.

В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что окончил девять классов в Краснодаре, а продолжил обучение уже в московской школе. Матвею пришлось привыкать к новым условиям, а также налаживать контакт с одноклассниками. Однако это случилось не сразу.

«1 сентября в московскую школу пришел с шарфом Кубань, была «приятная и теплая встреча», — вспоминает артист.

Мот пришел в первый день с тетрадкой и ручкой, чтобы переписать расписание на учебную неделю. В этот же момент подошел другой ученик, который просто сфотографировал расписание на телефон. Тогда артист осознал, что придется адаптироваться к новым реалиям.

Вспоминая о школьных днях, Матвей сказал напутственные слова ученикам:

«Включайте смекалку и все, что только можно включить. Немного можно память задействовать, чтобы что-то выучить, остальное можно „нашпаргалить“ и все будет хорошо».

По мнению рэпера, настоящую школу жизни люди проходят именно в это время.

Ранее 5-tv. ru рассказывал, что Мот и его жена против публикации откровенных фото.