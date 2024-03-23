Более двух тысяч москвичей выразили готовность сдать кровь для пострадавших в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Больше ста человек входят в список пострадавших от действий боевиков.

Число желающих сдать кровь в помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл» стремительно растет. Более двух тысяч жителей столицы выразили свою готовность оказать посильное содействие раненым: чуть ранее большая очередь из неравнодушных уже выстроилась у входа в донорский центр в Царицыно.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, размещенным в Telegram-канале, количество добровольных доноров значительно превышает потребность в крови. Как отмечает главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова, сейчас дефицита жизненно важного компонента нет, медики держат ситуацию на постоянном контроле.

Впрочем, уверения, что пока что кровь пострадавшим не нужна, не останавливают всех желающих от стремление проявить неравнодушие и участие.

Чуть ранее в публичный доступ выложили адреса медицинских учреждений, готовых для забора крови, необходимой пострадавшим. В список включили Красногорскую городскую больницу № 1 — сюда сразу же после инцидента начали привозить пострадавших в Крокус Сити Холле. Помимо больницы, в перечень вошли еще несколько медицинских учреждений.

По последним данным от СК РФ, число погибших достигло 115 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем. Пожар удалось локализовать спустя пять часов после возгорания.

Ранее 5-tv.ru писал, что центры переливания крови готовы к приему доноров после теракта в Крокусе.