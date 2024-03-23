Найден хостел, в котором проживали подозреваемые в теракте в «Крокусе»

Фото, видео: 5-tv.ru

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На данным момент задержано четверо подозреваемых.

В Москве найден хостел, в котором жили подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Апарт-отель «Окружной» располагается на Дмитровском шоссе, дом 61. В одном из номеров обнаружены раскиданные на полу вещи: чайник, чашки и много мусора. Также не заправлена кровать, валяются целлофановые пакеты. Шторы в помещении были задернуты.

По данным ФСБ России, четверо подозреваемых задержаны и будут этапированы в Москву. Всего в рамках расследования задержаны 11 человек. Предполагаемые преступники пытались пересечь границу России с Украиной после совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Стрельба началась в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 133 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появилось видео допроса подозреваемого в теракте в «Крокусе».