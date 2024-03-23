«Соединенные Штаты знали»: международная реакция на теракт в «Крокусе»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Белый дом уже выдвигает собственные «версии» трагедии.

Во многих странах в знак поддержки и в память о погибших местные жители приносят цветы и детские игрушки к российским посольствам, наши диппредставительства приспустили государственные флаги. О произошедшей трагедии уже высказались лидеры большинства стран.

Осудили теракт во Франции и Германии. Но на общем фоне цинично и нелепо выглядели комментарии американских властей, которые попытались связать события в «Крокусе» с большой политикой. Подробности — у корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

На брифинге Джон Кирби явно нервничает. То надевает, то снимает очки, облизывает губы, вытирает нос, практически пляшет за трибуной.

Но главное, говорит так, что выдает сам себя. Пожарные еще не успели потушить горящий концертный зал, а у него уже версия — теракт, конечно, вызван «политикой Кремля».

«Пока трудно составить более широкую картину дестабилизации в Москве и в России. Явно в Москве и в России есть люди, не согласные с тем, как господин Путин управляет страной», — сказал он.

При этом Кирби сразу бросается оправдывать главных американских подопечных — мол, это точно не Украина. Опять же, когда из-под завалов еще даже не успели извлечь тела погибших. Не просто цинизм — явная попытка замести следы.

«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

США, конечно, ничего не передадут. Как не сообщили российским спецслужбам о подготовке теракта. Хотя накануне 8-го марта на сайте американского посольства вывесили предупреждение — на английском, как бы только для своих, и без конкретики.

«7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и еще кто-то. Это значит, что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет», — указал президент Сербии Александр Вучич.

Президент Сербии тактику американских провокаций знает не понаслышке. И сильно встревожен — сегодня в закрытом режиме созвал совет безопасности.

Сами американцы спешат оправдаться — якобы все же поделились с российскими спецслужбами данными о теракте. Но снова все испортил Джон Кирби.

— Я не располагаю информацией о том, что мы заранее знали об этом ужасном нападении.

— Посольство предупреждало о возможной атаке экстремистов на Москву.

— Я не уверен, что наши предупреждения были напрямую связаны конкретно с этим терактом.

Подобные ментальные кульбиты вряд ли способны убедить любого беспристрастного наблюдателя. И даже на Западе эксперты задают неудобные для Белого дома вопросы: сколько США знали? О чем решили умолчать? И какова степень участия самого Вашингтона?

«Агентство национальной безопасности и ЦРУ располагают средствами для прослушивания каждого разговора и отслеживания каждого телефонного звонка, текстового сообщения и электронной почты. И, следовательно, у них была информация, которой можно было бы поделиться с Россией, если бы США на самом деле не имели к этому никакого отношения», — отметил экс-офицер армии США, эксперт в области борьбы с терроризмом Скотт Беннетт.

Реакция украинских протеже Вашингтона тоже говорящая. От Михаила Подоляка вялые, односложные оправдания — мол, это не мы.

Пока нардеп Алексей Гончаренко демонстрирует настоящий пример мышления по-киевски — якобы ФСБ сами все организовали, чтобы «закрутить гайки». Тот факт, что террористы бежали в сторону границы с Незалежной, игнорируют — США, конечно, поправлять не станут.

«Соединенные Штаты знали, что Украина к чему-то готовится, они знали, кто они такие, у них было некоторое представление о том, что они собираются делать. И есть вероятность, что это сделала не только Украина, но и они сделали это с помощью предоставленного Соединенными Штатами оружия», — говорит экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Теперь Белому дому остается только покрывать Киев, самих себя, при этом все время путаясь в показаниях. Но это, правда, не смущало Вашингтон раньше — и вряд ли помешает сейчас.