«Давно без работы»: задержанный рассказал о подготовке к теракту в «Крокусе»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Telegram / Маргарита Симоньян / margaritasimonyan; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Подозреваемых задержали в Брянской области при попытке пересечь границу России с Украиной.

Допрос одного из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» сотрудники спецслужб ведут с через переводчика. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные главным редактором RT Маргаритой Симонян в Telegram-канале.

По ее словам, предполагаемый террорист является главным в преступной группе, члены которой расстреляли людей в «Крокусе» 22 марта. Задержанный в ходе допроса рассказал, как шла подготовка к преступлению.

Он утверждает, что некоторое время назад на него вышел некий Абдулло, который предложил заработать сразу много денег. Получив согласие, они преступили к исполнению кровавого плана.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным спецслужб, подозреваемые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt; Telegram / Подслушано Клинцы (region_32) / klintsyregion_32; 5-tv.ru

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 115 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что появилось еще одно видео допроса подозреваемого в теракте в «Крокусе».