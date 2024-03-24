Герои вне экрана: какие отечественные актеры имеют награды за боевые заслуги

Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

Многие из них отличились во время Великой Отечественной войны.

Многие советские актеры сражались на фронте во время Великой Отечественной войны. Часто за образом веселых героев они прятали горе, пережитое после страшных боев.

Артисты всеми силами старались повышать настроение зрителям с экранов, поэтому мало кто мог догадаться об этом. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Алексей Смирнов

Звезда фильма «В бой идут одни „старики“» отлично играл комедийные роли. Можно было бы подумать, что такой человек не может быть серьезным, однако только после его смерти стали известно, что актер был героем войны.

Более того, даже его коллеги не были в курсе подвигов Смирнова, так как он был очень скромным человеком. Известно, что Смирнов отправился на фронт добровольцем.

С 1941 года вплоть до лета 1943 года он воевал на Западном фронте, за что был удостоен медали «За оборону Москвы». Также актер получил награду «За Отвагу», а во время военных кампаний 1944 года тот совершил несколько подвигов и получил за это орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».

Сражения летом 1944 года принесли ему орден Славы III степени, а в начале 1945 года артист получил орден Славы II степени. До Берлина Смирнов не дошел из-за контузии.

Федор Валиков

Евсей Галаншин из всем известной киноленты «Вечный Зов» оказался на войне в последние месяцы 1944 года. Юноше тогда не было и 18 лет, однако он уже воевал минометчиком.

Он хорошо проявил себя в Померании и при взятии Берлина. Федор Михайлович получил тяжелые ранения, когда воевал за Кенигсберг.

Из-за этого он уже не смог вернуться в строй к победному дню. Валикова наградили орденом Отечественной войны II степени и двумя орденами Славы. Также актера представили к ордену Красной Звезды, но командование приняло решение о награждении медалью «За отвагу».

Владимир Этуш

Актер запомнился, прежде всего, своими комедийными ролями. Однако мало кто знает, что детство будущей звезды было совсем не радужным.

Во время войны всех студентов Щукинского училища освободили от воинской обязанности, но Этуш понимал, что сейчас он нужнее не дома, а на фронте. Будущий артист принимал участие в сражениях на Кавказе, воевал за Донскую землю и Украину.

В 1943 году он получил орден «Красной Звезды». Примечательно, что коробку с наградой ему выдали прямо во время боя.

«Этуш, тебя тут наградили. Держи, пока не убили тебя или меня!» — сказал командир полка, когда бежал рядом с ним в атаку.

В ходе боя в Запорожской области Владимир Абрамович был сильно ранен. Позже актер был демобилизован с инвалидностью второй группы — уже дома Этуш получил еще четыре медали.

Владимир Гуляев

Владимир Гуляев стал известен благодаря ролям второго плана в нескольких легендарных советских фильмах. Это, например, «Бриллиантовая рука» и «Весна на Заречной улице».

В 15 лет будущий артист записался в аэроклуб, а с началом боевых действий устроился слесарем в авиационную мастерскую. В 1942 году Гуляев стал курсантом летной школы, а уже в следующем году отправился на фронт.

19-летний юноша прославился своим огромным мастерством и меткостью. За героизм и отвагу Гуляев был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны и медалью «За взятие Кенигсберга».

Павел Винник

Павел Винник снялся в более чем 140 кинофильмах, но немногие в курсе, что у артиста было много ценных боевых наград, включая два ордена Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды и четыре медали. И это несмотря на то, что артист на момент начала войны только перешел в девятый класс.

Николай Боярский

Актер Николай Боярский был Кавалером двух орденов Славы и Ордена Красной Звезды. Кроме того, у него были медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы».

Родственник Михаила Боярского отправился войну в начале лета 1941 года, считая, что уже через несколько месяцев вернется к учебе в театральном институте. На фронте юноша бережно хранил письма матери и фотографию однокурсницы Лидии Штыкан, что помогло ему продержаться до конца.

Боярский не успел признаться ей в любви до начала войны, но сделал это сразу, как только вернулся домой. Уже в 1945 году они сыграли свадьбу и прожили вместе до самой смерти.

Николай Дупак

Актер Николай Дупак прожил до 101 года, успев сняться у лучших режиссеров. При этом у него за плечами также был внушительный боевой опыт.

За свои заслуги на фронте Николай Лукьянович был награжден Орденом Красного Знамени, Орденами Отечественной войны I и II степени. Во время боев Дупак был трижды сильно ранен, а также получил сотрясение, которое привело к потере слуха и возможности говорить.

Позже актер все же смог восстановить мышцы, речь и слух, и даже вернулся в кино, где позже добился больших успехов.

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