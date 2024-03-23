«Уносили ноги»: выжившая в теракте дочь космонавта Рюмина раскрыла, что помогло ей спастись

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По последним данным, погибшими в теракте в «Крокусе» числятся уже 115 человек.

Известия о трагической гибели дочери космонавта Валерия Рюмина, Евгении, не получили подтверждения. Спустя несколько часов после того, как списки с фамилиями жертв, погибших в теракте в «Крокусе» растиражировали СМИ, внезапно выяснилось, что в них закралась ошибка.

Согласно подтвержденным данным, в момент, когда террористы проникли внутрь развлекательного учреждения, Рюмина находилась на входе и проходила досмотр на металлодетекторах. Позже она же окажется в толпе тех, кого террористы окружили и зажали в углу на первом этаже «Крокус Сити Холла».

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru Евгения Рюмина рассказала, как ей удалось выжить. По словам женщины, первые отголоски стрельбы она услышала со спины, но сначала подумала, что организаторы устроили фейерверк.

«На рамке на вход, где проверялись билеты, началась пальба. Я сначала подумала — странно, фейерверки вроде не должны быть, совершенно не то место. А когда поняли, что происходит, началась паника. Люди побежали, кто куда мог. Как раз в Сети гуляет видео, где перед рамками мужчина расстреливает угол», — вспомнила она.

В надежде спастись и остаться незамеченной, Рюмина бросилась вслед за бегущими людьми. Спустя считанные мгновения дочь известного космонавта и еще несколько посетителей «Крокуса» оказались загнанными в ловушку.

«На тот момент, когда они зашли, кто-то был внутри. Террористы шли сзади. Я конкретно видела троих, но по видео, уже позже мы увидим, что их было больше. Один из них в моменте расстреливает угол с людьми. Расстреливая нас, он зацепил стекло с людьми. Дальше они пошли внутрь, туда, где зал. А у нас стекло рухнуло, и какой-то мужчина меня дернул, мол, бежим. Мы уносили ноги», — рассказала Рюмина.

От трагической гибели женщину спасло практически чудо: по ее словам, террористы обстреляли тела тех, кто находился в первых рядах, а затем направились вглубь помещения. Это и спасло тех, кто спрятался практически вплотную к стене. При побеге дочь Рюмина выронила из сумки документы, которые позже были найдены спасателями. Обнаруженные бумаги позволили включить женщину в список погибших.

«Я сидела в том углу. Он расстрелял всех, кто спереди, а затем эти с автоматами пошли дальше. Соответственно, они пошли в зал, а мы уносили ноги. Документы выпали из сумки: сумка открылась, оттуда выпал паспорт и документы на машину, поэтому я в списках. На горячую линию пока не получается дозвониться», — подвела черту она.

Свое состояние выжившая женщина оценивает как «соответствующее ситуации».

Ранее 5-tv.ru писал, что лыжные гонки чемпионата России будут перенесены из-за теракта в «Крокусе».