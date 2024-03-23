В Центре крови ФМБА стоящим в очереди донорам бесплатно раздают чай и печенье

В очереди в донорский центр ФМБА всем желающим раздают чай и печенье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Люди стоят с самого утра, хотят сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим при теракте.

Около Центра крови ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) всем желающим, стоящим в очереди на донорство, бесплатно раздают горячий чай и печенье. Люди собрались еще утром — очень многие захотели помочь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» во время теракта. Эксклюзивные кадры заснял корреспондент 5-tv.ru.

Донорский центр открылся рано — в 8:30 утра. Учреждение находится в Москве на Щукинской улице. Нашлось огромное количество неравнодушных, кто постарался оказать хотя бы небольшую помощь людям, пережившим в «Крокусе» настоящую трагедию.

Весь народ России остается единым — все стараются помогать друг другу. Так, молодые люди раздают горячие напитки всем донорам, стоящим в очереди на холоде.

Одна из добровольцев поделилась, что достаточно часто сдает кровь, а в такой ситуации тем более не захотела оставаться в стороне. Девушка отметила, что все, кто оказался в донорском центре сегодня, испытывают определенные эмоции.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы такие истории повторялись. Но уж если они случились, то хочется помочь», — заключила донор крови.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 115 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что огромная очередь выстроилась в донорский центр в Царицыно.