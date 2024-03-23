«За деньги»: появилось видео допроса подозреваемого в теракте в «Крокусе»

Фото, видео: Reuters; Telegram / Маргарита Симоньян / margaritasimonyan; 5-tv.ru

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О чем рассказал силовикам предполагаемый террорист?

Появилось видео допроса предполагаемого террориста, расстрелявшего людей в «Крокус Сити Холле». Кадры опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

В кадре подозреваемый 1998 года рождения рассказывает о том, что на него вышли через социальные сети, предложив за преступление полмиллиона рублей. Причем, половину гонорара он якобы уже получил переводом на банковскую карту.

По словам задержанного, заказчикам было безразлично, кого именно убьет террорист, однако ему «скинули точку», где должно было произойти преступление. Оружие террористами также предоставили кураторы, а после готовили их на территории Таджикистана.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным спецслужб, подозреваемые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 115 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Минздрав Московской области опубликовал список погибших в теракте в «Крокусе».